أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، لمسافر إيراني وصل حديثا من إحدى دول الجوار.
وقال رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة، محمد هاشمي: "في اجتماع طارئ عقد اليوم بحضور بهرام عين اللهي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بالوزارة، تأكدت حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في إيران".
وأشار هاشمي إلى أنه ستتم مناقشة البروتوكولات الصحية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع اليوم بخصوص الإجراءات المتخذة لمنع انتشار سلالة جديدة في البلاد في وقت لاحق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور ”أوميكرون” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.