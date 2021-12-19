هزة أرضية بقوة 2,5 درجات بإقليم الحسيمة فى المغرب

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 2,5 درجات بمقياس "ريختير"، اليوم الأحد، بإقليم الحسيمة.
وأفاد بيان لشبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بمنطقة أجدير، وقعت الساعة الثانية بعد الظهر و25 دقيقة و8 ثواني بتوقيت جرينيتش+1.
وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.196 درجة شمالا، وخط الطول 3.924 درجة غربا.
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