وزير الخارجية السعودى يعلن منح بلاده مليار ريال كمساعدة لأفغانستان

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، منح مليار ريال سعودي كمساعدة لأفغانستان، وذلك حتى يمكنها تجاوز الأزمات التى تعصف بها فى المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأحد، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وأشاد وزير الخارجية السعودي بباكستان لعقدها هذا الاجتماع، واتخاذ أفضل الترتيبات في أقصر وقت ممكن.
وأشار إلى ضرورة النظر إلى القضية الأفغانية على أسس إنسانية، وأن الناس في البلد الذي مزقته الحرب، بمن فيهم النساء والأطفال، يعانون.
وقال وزير الخارجية السعودي إن "الأزمة الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تصبح أكثر خطورة، والناس هناك يتطلعون إلى مساعدتنا".
وأضاف "نريد السلام في أفغانستان، وأن الوضع المتوتر في الدولة التي مزقتها الحرب يمكن أن يكون له تأثير على المنطقة والعالم
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