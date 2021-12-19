السعودية تمنح جنسيتها للخطاط السوري عثمان طه

صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على منح الجنسية السعودية لخطاط مصاحف المدينة المنورة السوري عثمان طه، بعد سنوات قضاها في العمل بمجمع الملك فهد لطباعة المصاحف.
وكتبت صحيفة "سبق" السعودية اليوم الأحد: "صدر أمر كريم بمنح الجنسية لخطاط مصاحف المدينة المنورة الشيخ عثمان طه".
ولفتت الصحيفة إلى أن عثمان طه يكنى بـ"أبو مروان"، واسمه الكامل عثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي، وهو مقيم في المملكة.
واشتهر عثمان طه بكتابته لمصحف المدينة، الذي يتم إصداره بواسطة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهو من مواليد 1934.
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