نادي الأسير الفلسطيني: إدارة سجن ”الدامون” الإسرائيلي تنكل بالأسيرات وتعتدي عليهن بالضرب...

قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجن "الدامون" الإسرائيلي تمارس منذ أيام التنكيل الممنهج بالأسيرات الفلسطينيات.

وأضاف نادي الأسير في بيان مساء الأحد أنه تم الاعتداء على الأسيرات بالضرب المبرح وسحلهن، وأصيب بعضهن بجروح طفيفة، كما تم عزل ممثلات الأسيرات وهن شروق دويات، ومرح باكير، ومنى قعدان.

وأفاد في البيان بأن الأسيرات واجهن عمليات التنكيل بالطرق على الأبواب، وإرجاع وجبات الطعام، ورفض قوانين السجن.

كما أوضح أيضا أن عمليات قمع متكررة جرت بحق الأسيرات، حيث تم قطع الكهرباء عنهن، وخلال عمليات الاعتداء المتكررة تم نزع الحجاب عن رؤوس بعضهن، كما أن إحدى الأسيرات فقدت الوعي خلال عمليات القمع، مشيرا إلى أن إدارة السجن تواصل تهديدهن برش الغاز داخل الغرف.

ولفت نادي الأسير إلى أن عملية التنكيل التي نفذتها إدارة السجن جرت بعد أن رفضت الأسيرات إجراءات جديدة أعلنت عنها الإدارة بحقهن، كما فرضت عقوبات جماعية بحقهن تمثلت بحرمانهن من "الكانتينا" والزيارات، وفرض غرامات مالية.

وحمل نادي الأسير إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، معتبرا ما يجري معهن أنه الأخطر منذ سنوات.

وطالب كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر، بضرورة التدخل العاجل ومعرفة مصير الأسيرات المعزولات.

جدير بالذكر أن عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر شهر نوفمبر 2021، 32 أسيرة.