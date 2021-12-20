انفجارات قرب محطة بوشهر النووية في إيران بسبب تدريبات للدفاع الجوي

وقعت انفجارات قرب محطة بوشهر النووية في إيران، اليوم الإثنين، بسبب تدريبات للدفاع الجوي.
وقال نائب محافظ بوشهر في إيران للشؤون السياسية والأمنية لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، إن دوي الانفجارات الذي سُمع يوم الاثنين حول محطة بوشهر للطاقة النووية كانت بسبب تدريبات للدفاع الجوي لزيادة قدرات النظام الدفاعي.
وقال محمد تقي إيراني للوكالة: “أجريت هذه التدريبات في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي في ظل استعداد وتنسيق كاملين مع القوات المسلحة”.
ووفقا للوكالة فإن بوشهر شهدت تدريبات للدفاعات الجوية بهدف تعزيز قوة أنظمة الدفاع الجوي
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