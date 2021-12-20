التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في اليمن، فجر اليوم الإثنين، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه السعودية، كانت تستهدف مطار الملك عبد الله في جازان.
قال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن "الطائرة المسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين".
أضاف: "استخدام مطار صنعاء لمهاجمة المدنيين يضع لنا خيارات عملياتية مشروعة قانونيا. ما زلنا نمارس ضبط النفس وأي تحرك عملياتي سيكون في هذا الإطار".
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