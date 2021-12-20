اجتماع طارئ في الكويت لبحث مستجدات كورونا

تعقد اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» في الكويت، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث آخر مستجدات الوضع الوبائي ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي يجتمع اليوم أيضاً.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الراي» الكويتية، أن اللجنة ستجتمع بلجنة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تضم وزارة الصحة وبلدية الكويت وعدداً من الجهات المختصة، للتأكيد على ضرورة متابعة التطبيق الميداني لقرارات مجلس الوزراء وفي مقدمها الالتزام بالاشتراطات الصحية الوقائية كافة.

وقالت المصادر أنه سيتم التأكيد على تفعيل كل الاشتراطات الصحية كالالتزام بلبس الكمام وعدم دخول غير المحصنين إلى الأماكن العامة المغلقة، كالفنادق والمجمعات التجارية ودور السينما ووسائل النقل والأعراس والمطاعم، مشددة على أن المحاسبة ستكون للمنشأة نفسها قبل الجهة المخالفة.

وأوضحت المصادر أن اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» ستتوجه في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في مختلف دول العالم لرفع توصية إلى مجلس الوزراء تقضي بفرض الحجر المنزلي على جميع المسافرين القادمين إلى الكويت لمدة 5 أيام في حال الالتزام بإجراء فحص PCR ولمدة 10 أيام في حال إراء فحصPCR واحد.

وأضافت لمصادر أن حالات «اوميكرون» ستزيد في البلاد لا محالة وهو أمر طبيعي بعدما دخل المتحور 89 دولة حول العالم، وأن منع دخوله يحتاج الى اغلاق المنافذ البرية والجوية، وهو أمر لن يتخذ في الوضع الراهن، بل سيتم التقليل من مخاطره عن طريق الجرعة الثالثة والالتزام بالاجراءات الصحية.

وكانت اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» قد اجتمعت في قصر بيان، أمس الأحد، لبحث آخر مستجدات الوضع الوبائي المحلي والإقليمي والدولي بشأن المتحور الجديد «أوميكرون»، حيث ناقشت أحدث التقارير الواردة من الجهات الحكومية المعنية بالوضع الصحي في البلاد، كما استمعت إلى شرح من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عن آخر التقارير الواردة من وزارة الصحة بشأن الوضع الوبائي في الكويت.