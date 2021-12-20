جبهة تيجراي: قواتنا في إثيوبيا ستنسحب من المناطق المجاورة

قال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، اليوم الإثنين، إن قوات تيجراي التي تقاتل الحكومة المركزية في إثيوبيا ستنسحب من المناطق المجاورة في شمال البلاد.

وقال جيتاشيو لرويترز “نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما بشأن الوضع في تيجراي إذ لن يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة”.

اتهم زعيم جبهة تيجراي، دبرتسيون جيبري مايكل، اليوم الأحد، عدد من الدول من بينهم تركيا وإيران بالتسبب في تفاقم الأزمة في إثيوبيا، من خلال توفير المساعدة العسكرية والمالية للحكومة.

وكانت مروحيات وطائرات إثيوبية بدون طيار قد قصفت عدة مواقع في أنحاء منطقة تيجراي خلال الأشهر الأخيرة.