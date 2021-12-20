المغرب.. مطالبات نيابية للحكومة بإجلاء 210 مغاربة عالقين في موريتانيا

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب المغربي محمد صباري رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل لإعادة حوالي 210 مغاربة عالقين في موريتنايا منذ إغلاق الحدود قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأضاف صباري في مراسلة للحكومة، أن استمرار هذه الوضعية قد تنتج عنه عواقب يصعب تداركها خاصة وأن من بين العالقين نسوة وشيوخ ومرضى وأمهات فرضت عليهن الإقامة القسرية بعيدا عن أزواجهن وأولادهن، على حد تعبيره.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الوضعية لازالت مستمرة رغم طرق أبواب سفارة المملكة المغربية وتعبئتهم لاستمارات قدمت إليهم في هذا الشأن.
وناشد صباري، رئيس الحكومة، بالتدخل من أجل الترخيص للعالقين بموريتانيا للرجوع لبلدهم ولو عبر الحدود البرية مع إخضاعهم لكافة التدابير حماية لصحتهم ولصحة المواطنين.
يذكر أن مغاربة يتحدر أغلبهم من الأقاليم الجنوبية للمملكة، عالقين بدولة موريتانيا وينشدون تدخل السلطات المغربية وتسهيل عودتهم إلى مدنهم الأصلية وذلك بعد انتظار دام لأكثر من ثلاثة أسابيع، عقب صدور القرار الحكومي القاضي بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين.
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