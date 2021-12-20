أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيعاستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مقتربة من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1800.10 دولار للأونصة، وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، لكن من شأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا، وفقاً لوكالة رويترز.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع تفشي حالات أوميكرون التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوروبا.

وهبطت الفضة 0.2% إلى 22.31 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 1699.17 دولار، في حين تراجع البلاتين 1% كذلك إلى 921.48 دولار للأونصة.