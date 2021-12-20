أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مقتربة من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1800.10 دولار للأونصة، وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر.
وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، لكن من شأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا، وفقاً لوكالة رويترز.
وتراجعت الأسهم الآسيوية مع تفشي حالات أوميكرون التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوروبا.
وهبطت الفضة 0.2% إلى 22.31 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 1699.17 دولار، في حين تراجع البلاتين 1% كذلك إلى 921.48 دولار للأونصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.