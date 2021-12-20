سوريا.. استمرار إغلاق الموانئ وتحذيرات من اشتداد العاصفة

أعلنت وزارة النقل السورية استمرار إغلاق الموانئ البحرية، وأطلقت المديرية العامة للموانئ تحذيرات لنقاط عملها ومخافرها جراء الأحوال الجوية السيئة واشتداد العاصفة.
وقالت المديرية إنها أطلقت تحذيرات لجميع المخافر ونقاط العمل "بتنبيه وتحذير المواطنين والصيادين النزول للبحر أو استخدام الزوارق لأي غرض كان حرصا على سلامة الجميع".
وكانت المديرية أعلنت ومنذ العاشرة صباح أمس إغلاق جميع الموانئ على الساحل السوري في وجه الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية واشتداد سرعه الرياح وارتفاع الأمواج.
يذكر أنه تم تسجيل 500 عطل في شبكة الكهرباء في محافظة اللاذقية، جراء العاصفة، حسب المكتب الصحفي في المحافظة الذي أوضح أن العاصفة لم تتسبب بأي أضرار بشرية.
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