تحذير فلسطيني من عمليات قمع بحق الأسرى في سجن نفحة

حذر نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، من قيام إدارة السجون بعملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في سجن “نفحة” الإسرائيلي، وتحديدًا في قسم (12)، بعد مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجان.

وأوضح نادي الأسير، في تصريح صحفي، أن معلومات ترد تباعًا تفيد بقيام إدارة السجون باستقدام قوات كبيرة من مختلف الوحدات القمعية، إضافة إلى مروحيات تحلق فوق السّجن.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، لا سيما في ظل الحديث عن سلسلة قرارات ومشاريع قرارات تفيد بتعزيز قوات القمع داخل السجون.

وأشار إلى أن إدارة السجون صعّدت منذ عام 2019، من عمليات القمع وسُجلت أعنفها في سجن “النقب”، و”عوفر” و”ريمون” في حينه، وكانت الأشد عنفًا منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الاتصال انقطع مع أسرى قسم 12 في سجن نفحة، وبات مصير أكثر من 80 أسيرا مجهولا.

وأكد أن هناك خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن نفحة من تعرضهم لقمع ممنهج من قبل إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن

وأشار إلى أن مصير الأسير يوسف المبحوح، منفذ عملية الثأر للأسيرات، ما زال مجهولاً، محذراً من خطر حقيقي على حياته.

ومنذ مطلع العام الجاري استمرت إدارة السجون في تنفيذ عمليات قمع، وكان آخرها بحقّ الأسيرات اللواتي واجهن عمليات قمع متتالية على مدار أيام.