”سانا”: أهالي قرية مختلة بريف الحسكة يمنعون مسلحين موالين لتركيا من الاستيلاء...

منع عدد من أهالي قرية مختلة بريف الحسكة الشمالي، مسلحين موالين لتركيا من الاستيلاء على عدد من المنازل لتحويلها إلى مقرات وسجون لهم في القرية.
وقالت مصادر محلية لوكالة "سانا" إن "إرهابيي ما يسمى "السلطان مراد" و"فرقة الحمزة" المدعومين من النظام التركي داهموا قرية مختلة غرب مدينة رأس العين بالريف الشمالي وأطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاه الأهالي لترهيبهم وحاولوا الاستيلاء على عدد من المنازل لتحويلها إلى مقرات وسجون لهم".
وأضافت المصادر إن "الأهالي خرجوا إلى الشوارع وتصدوا لهؤلاء المرتزقة ورشقوهم بالحجارة وطردوهم من القرية وسط تصاعد الرفض الشعبي في عموم قرى الريف الشمالي المحتلة لممارسات الإرهابيين الإجرامية ومخططات النظام التركي الهادفة إلى دفع السكان إلى ترك منازلهم تمهيداً للاستيلاء عليها وإسكان عائلات الإرهابيين فيها".
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