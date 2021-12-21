الإمارات تقدم 33 ألفًا و340 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24...

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تقديم 33 ألفًا و340 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - أنه بذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 22 مليونًا و350 ألفًا و74 جرعة، مشيرة إلى ذلك يأتي تماشيًا مع خطتها لتوفير اللقاح للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم وتقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.
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