جوتيريش: يجب تحقيق العدالة بملف انفجار مرفأ بيروت.. والانتخابات المقبلة فرصة

عقد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته إلى لبنان، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الانتخابات اللبنانية المقبلة فرصة للشعب لنقل أصواته.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "طالبت الزعماء اللبنانيين بالعمل على تحقيق الإصلاحات والالتزام بالشفافية، ويجب تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت عبر تحقيق شفاف".
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "نتضامن مع عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، موضحا أن الشعب اللبناني يواجه تحديات عظيمة".
وفى وقت سابق، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، وصول الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إلى العاصمة بيروت قادما من باريس في بداية الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى لبنان، والتي تستمر حتى الأربعاء.
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