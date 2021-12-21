السعودية.. تعيين فالح بن عبد الله الصالح السليمان محافظا للهيئة العامة للتطوير...

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين فالح بن عبد الله الصالح السليمان محافظا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير. وجاء في الأمر الملكي الذي حمل توقيع العاهل السعودي: "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 96 وعلى الأمر الملكي رقم أ/14، أمرنا بما هو آت: أولا: يُعين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

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