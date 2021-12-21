السودان يرفع حظر دخول المسافرين القادمين من 7 دول

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، بتوصية من السلطات الصحية في البلاد، نشرة تقضي برفع حظر دخول جميع المسافرين القادمين من 7 دول، هي: جنوب أفريقيا، زيمبابوي، ناميبيا، بوتسوانا، موزمبيق، مملكة ليسوتو ومملكة إسواتيني.

واشترطت سلطة الطيران المدني السودانية، على الركاب القادمين من تلك الدول وجود فحصي (PCR) سلبي لفيروس كورونا الأول قبل 24 ساعة من السفر والثاني قبل 6 ساعات من معامل معتمدة، مع الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا لكل القادمين مع المتابعة.

كما اشترطت أن يوقع القادم أو ولي أمره على إقرار شخصي، متضمنا الالتزام بإعطاء المعلومات التي تطلبها السلطات الصحية السودانية واتباع كافة توجيهاتها.

وأوضحت سلطة الطيران المدني السودانية أنه في حالة اكتشاف حالة مشتبهة بنقطة الدخول تتم إعادة الفحص بواسطة المعمل الصحي القومي بالسودان، والحالات الإيجابية من السودانيين يتم التنسيق لها مع إدارة مركز العزل بولاية الخرطوم، أما الأجانب فيتم إرجاعهم فورا ومعاقبة الشركة الناقلة.