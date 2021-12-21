اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة بالجولان السوري المحتل

أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية يوم الثلاثاء اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيورH5N1 في مدجنة بمرتفعات الجولان السوري المحتل يوجد فيها حوالي 17 ألف ديك رومي.
وقامت الخدمات البيطرية بعزل المزرعة وبدأت العمليات التحضيرية للعلاج في مركز تفشي المرض، وهو ما يعني إبادة الطيور.
وبعد تفشي المرض، صرحت وزارة الصحة بأنه مطلوب من الجمهور التأكد من شراء البيض فقط في الأماكن الخاضعة للتنظيم، وتلك التي يتم ختمها بختم التفتيش.
كما دعت أيضا للحرص على طهي البيض والدجاج جيدا، والحفاظ على النظافة وغسل اليدين بعد ملامسة اللحوم أو البيض.
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