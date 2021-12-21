ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية يوم الثلاثاء تسجيل 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 216582 إصابة.
كما ارتفع عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6199، بعد تسجيل 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وتماثل 192 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 148021، فيما يتواجد 21 مصابا بمصلحة العناية المركزة.
وسجلت الجزائر يوم الاثنين 243 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات.
ودعت وزارة الصحة إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للكمامة.
كما دعت أكدت الوزارة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
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