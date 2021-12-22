مقتل 100 داعشي في قصف للجيش النيجيري

قُتل نحو 100 مسلح من عناصر تنظيم داعش، الأسبوع الماضي، في شمال شرق نيجيريا، حيث قصف الجيش عددًا من معسكراتهم، بحسب ما ذكرته مصادر عسكريّة وأحد سكّان المنطقة لوكالة فرانس برس.

في 13ديسمبر/كانون الأوّل، قصفت طائرات مقاتلة ثلاثة معسكرات لتنظيم داعش -ولاية غرب إفريقيا (إيسواب) في منطقة بحيرة تشاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مقاتل، بينهم عدد من القادة، حسب هذه المصادر.

وعزز تنظيم “داعش -ولاية غرب إفريقيا” سيطرته في شمال شرق البلاد منذ مقتل زعيم بوكو حرام أبو بكر الشكوي أثناء مواجهات بين هذين التنظيمين المتخاصمين.

وأُنشئ تنظيم “داعش-ولاية غرب إفريقيا” الذي يعترف به تنظيم داعش، العام 2016 إثر انشقاق مقاتلين عن جماعة بوكو حرام التي يتّهمها خصوصاً بعمليات قتل مدنيين مسلمين.

وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس، إن “العمليات الجوية التي نفذتها طائرات سوبر توكانو الجديدة التي تم الحصول عليها في الأشهر الأخيرة استهدفت أرينا سورو وأرينا سيكي وأرينا ماماسالاتشي في منطقة مارتي حيث قتل أكثر من 100 إرهابي”.

وتسلمت نيجيريا بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول حوالي 10 طائرات مقاتلة من طراز سوبر توكانو لمحاربة الجماعات المسلحة.

وأوضح مصدر مقرب من الاستخبارات النيجيرية لوكالة فرانس برس، أنه من الصعب إعطاء حصيلة محددة للقتلى لكنه أكد أن “العدد يزيد عن 100 “.

وكان عدد كبير من المتشددين لجأ إلى هذه المعسكرات الثلاثة بعدما قصف الجيش قبل أيام على ذلك بلدات عدة يسيطر عليها التنظيم.

وأكد صياد أسماك محلي اتصلت به وكالة فرانس برس، أن التنظيم تكبد خسائر كبيرة خلال القصف.

وأوضح أن التنظيم “تكبدوا خسائر كبيرة خلال الهجمات الأخيرة، وقد دفنوا أكثر من 100 جثة في بلدة تودون جيجينيا واحتاجوا إلى يوم كامل لذلك”.

ومنذ بدء تمرد جماعة بوكو حرام المتطرفة العام 2009 في شمال شرق نيجيريا أسفر النزاع عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونزوج مليوني شخص. وقد امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون.