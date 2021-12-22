عشرات الإصابات جراء اصطدام قطاري مترو أنفاق في إيران

أصيب 22 شخصا تم نقل 11 منهم للمستشفى، أحدهم بحالة حرجة، جراء اصطدام قطاري مترو الأنفاق في الطريق بين طهران وكرج في إيران.
وأوضحت مديرية "مترو طهران" أنه "عند الساعة 7:05 من صباح اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، اصطدم قطاران في محطة شيتجار، مشيرة إلى أن سبب الحادث لا يزال مجهولا، وأن الفرق الفنية تقوم بالتحقيق في الحادث، فيما يفصل عمال الإنقاذ بين العربات"، حيث أن حركة القطارات ما زالت متوقفة في هذا الطريق.
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