التحالف العربي: ساعدنا في إجلاء مبعوث إيراني من اليمن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إنه ساعد في إخراج المبعوث الإيراني المريض من البلاد قبل وفاته، رافضا اتهاما إيرانيا بأنه مسؤول عن تأخر إجلاء السفير.

وقالت إيران، أمس الثلاثاء، إن مبعوثها إلى جماعة الحوثي الإرهابية، حسن إيرلو، توفي متأثرا بإصابته بكوفيد-19، بعدما أُعيد للبلاد الأسبوع الماضي.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية”، التي نقلت السفير من صنعاء إلى البصرة في العراق.

وأضاف التحالف، أنه بدأ في تسهيل نقل السفير “لاعتبارات إنسانية، تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية”.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة هذا العام في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران وتقود الأمم المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في اليمن.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إيرلو على قائمتها السوداء، وقالت إنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج.

وقال مصدران سياسيان يمنيان مقربان من الحركة ومصدر أجنبي، إن إيرلو لم يكن يظهر كثيرا في العلن في الآونة الأخيرة بسبب مرضه وبسبب التوترات السياسية.