القبض على 61 ”مبتزا” إلكترونيا أوهموا النساء بالزواج فى العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على 61 "مبتزا" إلكترونيا أوهموا النساء بالزواج.
وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على 61 متهما بالابتزاز الإلكتروني في 12 محافظة خلال الشهرين الماضيين".
وأضافت، أن "المبتزين كانوا يمارسون التهديد بحق النساء والفتيات بعد إيهامهن بالزواج وأخذ صورهن الخاصة ثم مساومتهن بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشارت الخلية إلى "تدوين أقوال المبتزين وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
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