أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح منفذ حدودي مع الكويت أغلق بسبب أزمة فيروس كورونا.
وذكرت في بيان صحفي، أن "اتفاقا متبادلا بين العراق والكويت جرى صباح اليوم، أفضى إلى إعادة افتتاح منفذ سفوان العراقي (العبدلي الكويتي) أمام حركة المسافرين ذهابا وإيابا، بعدما أغلق بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذت لمواجهة أزمة فيروس كورونا".
وأضافت، أن "افتتاح المنفذ سيعود بالفائدة الكبيرة على البلدين، إذ سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بيهما وتعظيم حجم التعاون الاقتصادي الذي تضرر بعد الإغلاق نتيجة أزمة فيروس كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح منفذ حدودي بين العراق والكويت أغلق بسبب أزمة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.