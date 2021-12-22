البرلمان الليبي: من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها

قالت اللجنة الانتخابية البرلمانية الليبية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل، مضيفة أنه يجب على رئيس البرلمان بدء التخطيط لخارطة طريق سياسية جديدة.
وأضاف البيان، أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي يوم الجمعة.
وأكد الهادي الصغير، رئيس اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب، “بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول”.
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