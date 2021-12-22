الرئيس اللبنانى: مقاطعة الوزراء لجلسات الحكومة غير مقبول

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن موضوع مقاطعة جلسات مجلس الوزراء غير مقبول، داعيًا كل وزير أن يقدر خطورة الموقف، مشددًا على أنه يمكن معالجة أي موضوع محل اعتراض وذلك من خلال المؤسسات.



جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بلبنان والذي عقد، اليوم الأربعاء بقصر ببعبدا، برئاسته وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين وكبار المسئولين.



وقال عون إنه يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، مؤكدًا أنه ليس ملزمًا بالتوقيع وحده على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع أن يعفي مسئولية مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية.



وشدد الرئيس عون، على أن أي تشكيلات أو ترقيات تجرى في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء.



ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية وخصوصًا بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة - على حد وصفه - خلافًا للأهداف التي تم إنشاؤها من أجلها، وهي أهداف اجتماعية وإنسانية.