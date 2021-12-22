انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولارانخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تعويض الدولار بعض خسائره وعودة الإقبال على المخاطرة مع تجاهل المستثمرين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في العقود الفورية 2ر0 في المائة إلى 50ر1786 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 3ر0 في المائة إلى 70ر1788 دولار للأوقية.

وعوض الدولار بعض الخسائر التي تكبدها الليلة الماضية بينما تحسنت المعنويات جزئيا بعد تراجع الأسواق العالمية.

ومن المعادن الأخرى ارتفعت الفضة 2ر1 في المائة إلى 50ر22 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 6ر2 في المائة 86ر1794 دولار بينما استقر البلاتين عند 932 دولارا للأوقية.