وكالة الأنباء التونسية: السجن 4 سنوات للرئيس التونسى الأسبق المنصف المرزوقى

أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، بصدور حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل.

ولم تشر الوكالة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أنه فى 4 نوفمبر الماضي أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد منصف المرزوقي قد تولى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.



وكان منصف المرزوقي - الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014 - قد أعرب في مداخلة تلفزيونية يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24" - عن فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية المنعقد قبل ذلك والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.



وعلى إثر هذه الواقعة طلب رئيس الدولة قيس سعيد - لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي على أول اجتماع لمجلس الوزراء - من وزيرة العدل بأن تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده.