اتحاد القبائل الليبية يحذر من عواقب تأجيل الانتخابات أو إقصاء أي طرف

طالب اتحاد القبائل الليبية الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها عبر قرارات مجلس الأمن الدولي لدعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ليبيا.

ودعا اتحاد القبائل إلى إجراء الانتخابات دون تعطيل أو تأجيل أو إقصاء ومعاقبة المعرقلين لها.

وحذر اتحاد القبائل الليبية في بيان من تبعات العبث بإرادة الشعب الليبي بتأجيل الانتخابات أو اقصاء أي طرف، لأنه إن حدث ذلك فسيؤدي إلى خيارات تهدد الأمن الوطني وأمن المنطقة والسلام العالمي.

وأكد الاتحاد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن طريق المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز، أن الشعب الليبي يتكون من 2100 قبيلة، وأن نحو 2 مليون وخمسمائة ألف ليبي، حصلوا على بطاقاتهم الانتخابية وأن إرادة هؤلاء ليست قابلة للاستهانة بها وتعطيلها، لمجرد صراعات من لا يرغبون في الاحتكام لصندوق الانتخابات.

وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الجولة الأولى من الاستحقاقات حتى الرابع والعشرين من يناير المقبل.

ويأتي ذلك، بعد إعلان البرلمان الليبي استحالة تنظيم الاستحقاق في موعده.

وأصدرت رئاسة المجلس قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر.

وفي السياق، أكد مصدر حكومي، عودة الدبيبة لممارسة مهامه رئيسا للحكومة، عقب توقفه بسبب الترشح للانتخابات الرئاسية التي تأجلت.