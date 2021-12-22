السودان: الموازنة الجديدة تتضمن ترشيد الإنفاق الحكومى

قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية الدكتور أحمد الشريف، إن الموازنة الجديدة للدولة تعتمد على الموارد الذاتية، وتتضمن تقوية مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الصحة والتعليم والمياه، وترشيد الإنفاق الحكومى.

وأضاف الشريف - في تصريح صحفى اليوم /الأربعاء/ - أن الموازنة تعتمد على استنباط موارد حقيقية لا تشكل أعباء إضافية على المواطنين، وتعزيز الاستدامة المالية ومبادئ الشفافية والإفصاح المالي وتمكين المواطنين والمحللين الاقتصاديين من الاطلاع على الحقائق بشفافية.



وأوضح أن موازنة العام المقبل تعتبر انعكاسا لسياسات الحكومة الاقتصادية وبرامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة تركز على تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتمكين القطاع الخاص للمساهمة في تحريك قطاعات الإنتاج وانعاش الاقتصاد السوداني وتعافيه من تداعيات كورونا.

يذكرأن، انخفض معدل التضخم في السودان، مسجلاً 339.58% لشهر نوفمبر الماضي مقارنة بمعدل 350.84% لشهر أكتوبر، بانخفاض قدره 11.26 نقطة.



وسجل معدل التضخم لشهر نوفمبر لمجموعة الأغذية والمشروبات 195.89%، مقارنة بمعدل 208.55% لشهر اكتوبر، فيما ارتفع معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 200.03% لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 187.90% لشهر أكتوبر.

وانخفض معدل التضخم للمناطق الحضرية مسجلاً 318.98 % لشهر نوفمبر، مقارنة بمعدل 333.72% لشهر أكتوبر.