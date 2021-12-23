الكويت توسع فئة المتلقين للجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن توسيع فئات المتلقين للجرعة المنشطة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا لتشمل الفئة العمرية 16 سنة فما فوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، في بيان أمس الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطورات الصحية العالمية، والخطوات الوقائية لصحة وسلامة المجتمع.

وأوضح أنه تم تخصيص 18 مركزا إضافيا للرعاية الصحية الأولية، لتقديم الجرعة المنشطة بشكل إجمالي، و36 مركزا حسب الموعد المحدد مسبقا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأشار السند إلى إمكانية الحصول على التطعيم ضد أمراض الشتاء الموسمية (الأنفلونزا – الالتهاب الرئوي الجرثومي – نيوموكال) للفئة العمرية 6 أشهر فأكثر، من خلال 58 مركزا للرعاية الصحية الأولية، وعند تلقي الجرعة المنشطة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.