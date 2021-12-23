أظهرت بيانات وزارة الصحة في الأردن حول وباء كورونا، وجود 52 ألفا و375 إصابة بكورونا نشطة في البلاد حتى صباح اليوم الخميس.
وأضافت: "توفي 12 ألفا و329 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 29 حالة وفاة أمس الأربعاء".
وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و457 ألفا و14 إصابة.
كما بلغ عدد حالات المتعافين من الفيروس 981 ألفا و10 حالات شفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 52 ألفا و375 إصابة بكورونا نشطة في البلاد بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.