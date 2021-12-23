التحالف العربي يعلن تدمير مسيرة حوثية مفخخة بمحيط مطار أبها

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية.
ووفق ما نقلت قناة العربية السعودية، فقد كشف التحالف عن ”تناثر شظايا المسيرة التي تم إسقاطها بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات“.
وكان التحالف أعلن في وقت متأخر من ليل يوم الأربعاء، استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء ”بضربات موجعة“، أدت إلى تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في المعسكر.
وقال التحالف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن العملية جاءت ”استجابة فورية بعد تدمير (طائرة) مسيرة أطلقت نحو جازان“، مشددا على أن ”استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني“.
وأضاف أن ”الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين“.
وفي السياق، ذكرت صحيفة ”عدن الغد“ اليمنية، أن انفجارات هزت أنحاء متفرقة من مدينة صنعاء، عقب الضربات الجوية للتحالف.
وأوضحت الصحيفة أن ”عددا من الانفجارات هزَّ أنحاء متفرقة من صنعاء، بعد قصف لطائرات التحالف استهدف مواقع وسط المدينة“.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن فجر الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نحو المملكة.
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