مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن عدد إصابات كورونا في دول الخليج ونسبة...

كشف مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوز91 مليون جرعة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بدول المجلس منذ بدء الجائحة وحتى الآن بلغ 2,542,325 إصابة.

وأوضح مركز الإحصاء عبر "تويتر" أنه وفقا لإحصاءات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 2,542,325 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2,511,892 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,608 حالات.

وأشار المركز إلى أنّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ 91,155,907 فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وفي دول الخليج مجتمعة 98.8%.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة في السعودية، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى أمس الأربعاء 48,622,876 جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا بالمملكة، وتسجيل 109 حالات تعاف، وحالتي وفاة، في آخر 24 ساعة.