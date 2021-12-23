الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بمتحور أوميكرون إلى 17 حالة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد المصابين بمتحور أوميكرون ارتفع إلى 17 حالة في عدد من محافظات الضفة الغربية،
وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة: إن جميع المصابين بمتحور أوميكرون ” لا يعانون من أعراض شديدة” .
وأوضح ان الإصابات المسجلة لـدى وزارة الصحة منهم 9 مواطنين قادمين من الخارج و 8 مخالطين، وجميعهم داخل الحجر المنزلي، وتقوم الطواقم الطبية بمتابعة حالتهم الصحية، ومتابعة الحالة الصحية للمخالطين المباشرين لهم.
وأشار الشخرة ، الى ان المصابين بمتحور أوميكرون موزعين على محافظات الضفة الغربية،( طوباس 1 ، بيت لحم 3، رام الله 6، سلفيت 2، نابلس 1، أريحا 4).
وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والالتزام بالحجر المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس وضرورة إجراء الفحص الطبي.
وكانت وزارة الصحة أعلنت الخميس الماضي تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون، لمواطنين من بيت لحم والخليل وطوباس، كانوا قادمين من خارج البلاد، ثم بدأت الحالات بالازدياد وسط مخاوف من سرعة انتشاره بين المواطنين.
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