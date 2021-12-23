الكويت تشترط تلقي المواطنين جرعة التعزيزية من لقاح كورونا للسفر

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، أن الإدارة العامة للطيران المدني قالت إنها تشترط تلقي المواطنين الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح كورونا لمن مضى على تطعيمهم 9 أشهر للسفر إلى الخارج اعتبارا من الثاني من يناير/كانون الثاني.
ونقل مركز التواصل الحكومي الكويتي عن بيان لمجلس الوزراء، الإثنين الماضي، قوله إنه تقرر اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من لقاح مضاد فيروس كورونا غير مكتمل التحصين ما لم يتلق جرعة معززة.
كما قرر المجلس تطبيق الحجـر المنزلي لمدة عشرة أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر/كانون الأول.
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