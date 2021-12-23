ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بعد نتائج مشجعة توصلت إليها دراسة بشأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وتفاؤل متزايد حيال الآفاق الاقتصادية العالمية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1806.12 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:55 بتوقيت غرينتش، وزاد نحو 0.5 في المائة منذ بداية الأسبوع
في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1807.10 دولار للأونصة.
وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات منافسة تنطوي على مخاطر أكبر، مما جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى غير العملة الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 22.87 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5 في المائة إلى 969.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1854.02 دولار.
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