التحالف العربى: نفذنا 36 عملية ضد جماعة الحوثى بمأرب خلال الـ24 ساعة...

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن "بقيادة السعودية"، مقتل 310 إرهابيين وتدمير 28 آلية عسكرية حوثية في مأرب.

وذكر التحالف في بيان أوردته قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ 36 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير طائرة مُسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، إن تناثر الشظايا في محيط مطار أبها لم يسفر عن وقوع أية إصابات، مؤكدا أنه تم رصد مصدر التهديد وأنه سيعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.