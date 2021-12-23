الأردن.. توقيف طبيب أخفى إصابته بكورونا

قضت محكمة أردنية بتوقيف طبيب لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل لإخفائه عمدا إصابته بكورونا ومتابعة عمله بشكل اعتيادي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مدعي عام محكمة شمال عمان قرر توقيف طبيب يعمل في أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل في ماركا، بجرم مخالفة أمر الدفاع رقم 22 لسنة 2020 والمادة 22/ب من قانون الصحة العامة، وتعريض الآخرين للعدوى.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن الطبيب أخفى نتيجة فحصه الإيجابي، بفيروس كورونا، ولم يبلغ المسؤولين، وتابع ممارسة عمله واستقبال المراجعين.
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