رئيس مجلس النواب الأردني يدعو إلى ”عودة سوريا لحاضنتها العربية”

دعا رئيس مجلس النواب الأردني، عبد الكريم الدغمي، اليوم الخميس، إلى "عودة سوريا لحاضنتها العربية".
وقال خلال جلسة البرلمان العربي التي بدأت في عمان: "أما سوريا، خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها، فقد آن الأوان لعودتها إلى حاضنتها العربية، ولابد يوما أن يشرق فجر الأمة".
وأضاف: "وجب علينا اليوم البناء على ما حققه الأشقاء في سوريا والعراق من انتصارات على عصابات الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة شعبهم وسلامة أراضيهم وأمنهم واستقرارهم، رافضين كل أشكال التدخل في شؤونهم".
وأعرب الدغمي عن شكره للبرلمان العربي على اختياره مجلس النواب الأردني لانعقاد جلسته، لافتا إلى أن "الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى على عهده مع أمته، باحثا عن مساحات التوافق العربي، ويرى في كل أشكال التدخل الخارجي، مدعاة للخسران، ووقودا للنيران".
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