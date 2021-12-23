مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) العماني بـ(9ر14) نقطة وبنسبة (36ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (94ر4124) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (99ر4109) نقطة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونًا و(707) آلاف و(738) ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة (8ر57) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(45) ألفًا و(844) ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (120ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17ر22) مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة (172) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (09ر10) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين (527) ألف ريال عُماني أي ما نسبته (88ر30) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني (355) ألف ريال عُماني وبنسبة (80ر20) في المائة.