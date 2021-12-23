لبنان يفرض قيودا جديدة لاحتواء كورونا

قالت وزارة السياحة اللبنانية إنها أصدرت أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية والترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد كورونا أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى التاسع من يناير.
ووفق بيانات وزارة الصحة، فإن أعداد الإصابات بوباء كورونا في ارتفاع مطرد منذ أيام، في ظل تخوف من عجز المستشفيات عن استيعاب أعداد الإصابات.
ويبلغ عدد الأَسرة المخصصة لمرضى كورونا 913 في كل مستشفيات لبنان، إذ يشكل هذا العدد 40 بالمئة من الذي كان متوافرا قبل نحو عام وهو 2500 سرير، ما يعكس ضعف الجهوزية الصحية.
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