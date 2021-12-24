دوت الخليج -

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب لتتجاوز مستوى 1800 دولار في تعاملات محدودة قبيل عطلة نهاية العام. ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب لتتجاوز مستوى 1800 دولار في تعاملات محدودة قبيل عطلة نهاية العام. وحسب وكالة رويترز صعد الذهب في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 89ر1809 دولارات للأوقية فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 5ر0 بالمئة عند التسوية إلى 70ر1811 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 89ر22 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 8ر0 بالمئة إلى 84ر972 دولارا.

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