أعلن التحالف العربي عن مجموع ما تم تنفيذه من أهداف استهدفت مواقع لمسلحي جماعة "أنصار الله الحوثية" في مأرب والجوف والتي بلغت 40 عملية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضاف التحالف في بيان اليوم السبت، أنه تم تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 "عنصرا إرهابيا"، كما تم تنفيذ عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. ونشر التحالف لقطات فيديو من عمليات الاستهداف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي: نفذنا 40 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب والجوف خلال... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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