استخدمت قوات الأمن السودانية، اليوم السبت، قنابل غاز مسيل للدموع ضد المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري.
في هذه الأثناء حذرت قوى الحرية والتغيير بالسودان، قوات الأمن من استخدام القوة في مواجهة المواكب السلمية، وأكدت أن "قطع الإنترنت لن يثني أحدا عن المضي قدما لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".
وتشهد العاصمة السوادنية الخرطوم مظاهرات تلبية لدعوات نشطاء سياسيين ونقابات، وذلك للمطالبة بسلطة مدنية كاملة والتعبير عن رفضهم للسلطة العسكرية.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين "بحل جميع المليشيات وجهاز الأمن، وإزالة تمكين المتأسلمين".
وقد عمدت السلطات السودانية إلى قطع شبكة الانترنت وجميع الاتصالات صباح اليوم السبت، وذلك قبيل انطلاق التظاهرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط القصر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.