قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط القصر...

استخدمت قوات الأمن السودانية، اليوم السبت، قنابل غاز مسيل للدموع ضد المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري.

في هذه الأثناء حذرت قوى الحرية والتغيير بالسودان، قوات الأمن من استخدام القوة في مواجهة المواكب السلمية، وأكدت أن "قطع الإنترنت لن يثني أحدا عن المضي قدما لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية".

وتشهد العاصمة السوادنية الخرطوم مظاهرات تلبية لدعوات نشطاء سياسيين ونقابات، وذلك للمطالبة بسلطة مدنية كاملة والتعبير عن رفضهم للسلطة العسكرية.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين "بحل جميع المليشيات وجهاز الأمن، وإزالة تمكين المتأسلمين".

وقد عمدت السلطات السودانية إلى قطع شبكة الانترنت وجميع الاتصالات صباح اليوم السبت، وذلك قبيل انطلاق التظاهرات.