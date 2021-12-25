المغرب يسجل حالتي وفاة و734 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية يوم السبت 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 654 أمس، ليبلغ إجمالي الإصابات 955587 حالة.
كما سجلت الوزارة حالتي وفاة إضافيتين، وهو نفس العدد المسجل أمس، ليرتفع عدد وفيات كورونا في المملكة إلى 14802.
وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بلغ 24525624 شخصا، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية للقاح 22886922 شخصا.
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