الأردن يبدأ تطعيم طلبة المدارس الراغبين في تلقي لقاح كورونا

تبدأ السلطات الصحية الأردنية، اعتبارا من يوم غد الأحد، في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين في تلقيها.
وأعلن المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات أنه "استمرارا للحملة الوطنية للتطعيم، سيتم إعطاء الجرعة الأولى لطلبة المدارس الراغبين بتلقيها، والجرعة الثالثة المعززة للكادر الإداري والتعليمي، بدءا من صباح غد الأحد"، داعيا الطلبة الراغبين في تلقي اللقاح إلى إحضار موافقة ولي الأمر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت عن تسجيل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 12444 وفاة و1051421 إصابة.
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