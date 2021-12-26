الداخلية السودانية: الاعتداء على 32 من أفراد الشرطة خلال مظاهرات السبت

أكدت وزارة الداخلية السودانية، وقوع أعمال تخريب طالت عدد من أقسامها في مواكب الاحتجاجات التي اندلعت أمس السبت، بجانب الاعتداء على 32 من عناصرها، والذين تم نقلهم إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة السودانية، في بيان لها حصلت «الغد» على نسخة منه، أنها قامت بتأمين جميع مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية ولم تتعرض للمتظاهرين أو تتعامل معهم مطلقاً، مؤكدة أنها وفرت لهم الحماية القانونية اللازمة.

وكشفت الشرطة عن تعرض قسم الشرطة الأوسط بأم درمان وقسم الصافية لإعتداء عنيف وغير مبرر وبأعداد كبيرة باستخدام قنابل المولوتوف الحارقة والحجارة، وهو الأمر الذى أدى لإصابة 18 فرداً بالقسم الأوسط، و14 فرداً من بينهم ضابط بقسم الصافية، تم نقلهم إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة أنها تعاملت مع هذه الاعتداءات باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال 15 شخصاً من المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتهم بحضور ممثلين من النيابة العامة، إضافة إصابة ثلاثة من المتظاهرين تم إسعافهم أيضاً ونقلهم إلى المستشفى.