العراق.. انطلاق عمليات أمنية في 3 محافظات لملاحقة فلول تنظيم داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، انطلاق عمليات أمنية في ثلاث محافظات، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ومكافحة الجريمة بمختلف صورها.
وأوضح بيان لخلية الإعلام، أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطعات الأمنية بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار.
والثانية انطلقت غربي الثرثار، تنفذها قطعات قيادة عمليات “صلاح الدين” وقطاعات أخرى معها.
فيما جاءت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى، واشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطاعات أخرى مع قيادة عمليات غرب نينوى.
وأضاف أن هذه العمليات تأتي بالتزامن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن أجل خلق بيئة آمنة.
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